Москва, , 21:38 — REGNUM С 2012 года Правительством Российской Федерации совместно с предпринимательским сообществом реализуется комплекс системных мер для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата. На федеральном уровне совершенствуются нормативно-правовые акты по наиболее важным и проблемным сферам госрегулирования, на региональном уровне создаются институты и инфраструктура развития инвестиционной деятельности, в муниципалитетах внедряются лучшие практики поддержки предпринимательства.

Подводя итоги многолетней работы, в рамках VIII ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов подчеркнул: «В 2010 году у нас было понимание, где мы находимся в мировом контексте: мы занимали места в мировом рейтинге лишь во второй сотне по разным позициям. Мы понимали, куда нам двигаться и какой путь нам надо пройти. С тех пор мы этот путь прошли и у нас появился целый ряд новых вызовов, целый класс новых игроков, прежде всего в сфере малого и среднего бизнеса».

На протяжении десятилетия велась активная работа по устранению административных барьеров, упрощению государственных процедур, созданию комфортных условий для реализации предпринимательской деятельности, что позволило России подняться на 28 строчку рейтинга DoingBusiness. Для достижения цели — создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса в РФ, Андрей Белоусов определил несколько ключевых задач на 2020 год:

· системная работа с возможными рисками;

· защита бизнеса в части правоприменения;

· имплементация закона о защите поощрений инвестиций;

· создание баланса политики федерального центра и регионов;

· акселерация стартапов и малого бизнеса; «регуляторика», связанная с внедрением элементов цифровых систем;

· решение вопроса кадрового обсечения; определение формы ответственности бизнеса и новое понимание социальной роли бизнеса;

· переосмысление понимания конкуренции; «регуляторика» новой экономики.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, подчеркнула, что главная задача при формировании благоприятной бизнес-среды для бизнеса — создание стабильных условий, в которых предприниматели не будут опасаться неожиданных изменений регуляторных норм: «В части регуляторики: здесь тоже зафиксирован факт, что это не сокращение регуляторики, это актуализация правил, инструментов и «спящих» норм. «Гильотина» — это пересмотр и отмена советских устаревших норм, новые технологии и новые алгоритмы, которые уже дают потребность в абсолютно новых форматах, новых протоколах и новых стандартах. Здесь наша задача — сформулировать вместе с бизнесом правила. Предпринимателям это даст какой-то понятный горизонт стабильности — что мы на ближайшем горизонте не будем опять пересматривать эти правила и менять их в худшую сторону для бизнеса».

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Во вторник, 10 декабря 2019 года состоялась VIII ежегодная конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». В рамках конференции представители власти, бизнеса, общественных и деловых организаций также обсудили существующие проблемы функционирования деловых сообществ в субъектах РФ, эффективность деловых объединений в регионах, ключевые результаты работы по улучшению предпринимательского климата и оставшиеся проблемы — платформенные решения для прохождения процедур и получения разрешений, цифровое и молодежное предпринимательство России.