Вашингтон, 10 декабря 2019, 21:23 — REGNUM На продление до конца будущего года сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ рассчитывает американский минфин, сообщает 10 декабря пресс-службе ведомства.
В американском ведомстве отметили, что такое продление нужно, поскольку запасы добываемой нефти угрожающе велики для сохранения хороших цен на чёрное золото.
Напомним, 6 декабря страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки.
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