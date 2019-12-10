Вашингтон, , 21:23 — REGNUM На продление до конца будущего года сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ рассчитывает американский минфин, сообщает 10 декабря пресс-службе ведомства.

В американском ведомстве отметили, что такое продление нужно, поскольку запасы добываемой нефти угрожающе велики для сохранения хороших цен на чёрное золото.

Напомним, 6 декабря страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки.

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