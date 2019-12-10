Москва, 10 декабря 2019, 21:07 — REGNUM Решение по долгу Украины перед Россией ожидается ориентировочно летом 2020 г., сообщил журналистам 10 декабря российский министр финансов Антон Силуанов.
Министр подчеркнул: Москва рассчитывает, что Верховный суд Великобритании будет объективен, рассматривая дело об украинском долге. В настоящее время суд рассматривает апелляции, поданные с обеих сторон.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг Украины перед Россией по еврооблигациям составляет на сегодняшний момент четыре с половиной миллиарда долларов.
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