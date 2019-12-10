Тюмень, , 20:54 — REGNUM Тюменские лыжи и сноубайки пользуются популярностью за границей. Об этой корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Сегодня, 10 декабря, тюменский экспортёр отправил в Словакию комплект лыж и гусеничного оборудования «Сноурайдер» собственного производства. Данное предприятие в 2019 экспортировало 30 комплектов для сноубайков на сумму более 6 млн рублей. Объём поставок по сравнению с 2018 годом вырос примерно на 30%.

Заказчиками тюменских лыж и гусеничной подвески выступают в основном спортсмены. Данная продукция поставляется в Японию, Испанию, Андорру, Румынию, Грузию, Казахстан, Польшу и Гренландию.

Отмечается, что успешная компания вышла на международный рынок при содействии правительства Тюменской области около двух лет назад. На сегодня с компанией работает пять европейских дилерских центров.