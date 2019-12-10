Оттава, 10 декабря 2019, 20:53 — REGNUM Торговый договор между Вашингтоном, Оттавой и Мехико будет ратифицирован в недалёком будущем, передаёт 10 декабря CBC.
Сегодня, 10 декабря, на трёхсторонних переговорах в торговое соглашения США, Мексики и Канады решено внести последние изменения, касающиеся отношений Вашингтона и Оттавы. В итоге все три стороны намерены подписать договор.
Читайте также: Трамп уверен в торговом соглашении с Мексикой и Канадой
Напомним, договор заменит ранее действовавшее Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли («Нафта»).
Сегодняшние переговоры проходили в столице Мексики при участии со стороны США Роберта Лайтхайзера (представителя Вашингтона на торговых переговорах) и Джареда Кушнера — старшего советника президента Штатов.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп и Трюдо провели переговоры по сделке USMCA