Оттава, , 20:53 — REGNUM Торговый договор между Вашингтоном, Оттавой и Мехико будет ратифицирован в недалёком будущем, передаёт 10 декабря CBC.

Сегодня, 10 декабря, на трёхсторонних переговорах в торговое соглашения США, Мексики и Канады решено внести последние изменения, касающиеся отношений Вашингтона и Оттавы. В итоге все три стороны намерены подписать договор.

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Напомним, договор заменит ранее действовавшее Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли («Нафта»).

Сегодняшние переговоры проходили в столице Мексики при участии со стороны США Роберта Лайтхайзера (представителя Вашингтона на торговых переговорах) и Джареда Кушнера — старшего советника президента Штатов.

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