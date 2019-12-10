Москва, , 20:29 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что индексация материнского капитала будет происходить и дальше. Об этом российский лидер заявил сегодня, 10 декабря.

Напомним, что программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Последние несколько лет размер материнского капитала никак не индексировался и составлял 453 026 рублей. Эта сумма единоразово выплачивается семьям при рождении (либо усыновлении) второго и последующих детей.

Однако с 2020 года власти решили возобновить индексацию материнского капитала. Ожидается, что маткапитал будет увеличен на величину прогнозной инфляции — около 4%. Таким образом, сумма маткапитала в 2020 году составит около 470 тыс. рублей.

Путин заверил, что государство намерено и дальше индексировать материнский капитал.