Душанбе, , 20:25 — REGNUM Правительство Таджикистана планируетв 2020 году за счёт увеличения производственных мощностей на ГЭС и ТЭЦ довести производство электроэнергии до 20 млрд кВт•ч.

В профильных ведомствах энергетического сектора страны прогнозируют, что в 2020 году производство электроэнергии может достичь 19 млрд 974,5 млн кВт•ч.

За январь-октябрь 2019 года в Таджикистане произведено свыше 17 млрд кВт•ч электроэнергии, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 5,2%. При этом из общего количества выработанной электроэнергии ГЭС страны произвели более 16 млрд кВт•ч, ТЭЦ — более 1 млрд кВт•ч электроэнергии.

Сумма экспорта электроэнергии за десять месяцев 2019 года составила 89 млн долл., что превышает показатель за аналогичный период 2018 года на 21,9%.

В энергетическом секторе Таджикистана информацию об объёмах экспорта электроэнергии раскрывать не стали.

Читайте ранее: Таджикистан рассчитывает заработать на экспорте электроэнергии