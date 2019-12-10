Ашхабад, , 20:10 — REGNUM В морской порт города Туркменбаши на пароме из России прибыла очередная партия грузовиков КАМАЗ. В Туркмению приплыли 110 самосвалов, вахтовых автомобилей, автозаправщиков, бетономешалок и других разновидностей спецтехники, передает «Туркменистан: золотой век».

Грузовики предназначены для министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, министерства строительства и архитектуры, госагентств «Туркменпром» и «Туркменсвязь», комитета водного хозяйства, госкорпорации «Туркменгеология», госконцерна «Туркменхимия» и нескольких государственных предприятий.

ИА REGNUM напоминает, что российский «КАМАЗ» договорился с властями Туркмении о поставке в страну в течение 2019 — 2021 годов почти 2 000 грузовиков. В том числе более 800 автомобилей будут доставлены в текущем году. Также российская компания собирается открыть в туркменских регионах четыре отделения учебно-сервисного центра «КАМАЗ».