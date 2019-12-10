Бишкек, , 20:01 — REGNUM В 2018 году из бюджета Киргизии на финансирование судебной системы потрачено около 1 млрд 600 млн сомов (1 млрд 460 млн рублей). Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании совета по судебной реформе сегодня, 10 декабря, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в 2019 году сумма расходов выросла сразу до 2 млрд 154 млн сомов (1 млрд 965 млн рублей), а в 2021 году планируется увеличить финансирование судов до 2 млрд 193 млн сомов (2 млрд рублей).

Также Жээнбеков сообщил о том, что из госказны выделены деньги на закупку оборудования для аудио‑ и видеозаписи, а также обеспечения судебных органов программными системами.