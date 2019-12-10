Иркутск, , 19:59 — REGNUM Не стоит ждать активных действий от федерального центра в вопросе сохранения Байкала — вместо этого следует задуматься о привлечении частных инвестиций к решению проблемы. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ) в ходе стратегических чтений-2019 интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии» и Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

По словам депутата, регион вокруг озера Байкал сегодня оказался в сложном положении. Так, сегодня озеро — это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и РФ отвечает за сохранение его уникальной экосистемы. С другой, Байкал сегодня — наиболее очевидный способ диверсификации экономики региона для сохранения и повышения качества жизни его жителей. При этом средств на сохранение и восстановление экологии озера, а также на строительство необходимой сегодня инфраструктуры, в бюджетной системе сегодня недостаточно.

«Ни федеральный, ни региональный бюджет, не смогут полностью решить проблему сохранения экологии озера — объем затрат слишком велик. Поэтому стоит задуматься о поиске источников финансовых ресурсов из иных источников, в том числе за счет привлечения частных инвестиций», — заявил Щапов.

В частности, по его словам, для разрешения ситуации необходима долгосрочная программа восстановления экологии озера и устранения наиболее критичных источников загрязнения природной среды. Помимо этого, уверен он, необходимо также учитывать создание необходимой инфраструктуры, проведения аудита и исправления нормативно-правовой базы.

«Инициаторами и главной движущей силой для такой реализации программы могут стать только органы власти, бизнес, гражданское общество и неравнодушные жители Иркутской области и республики Бурятия. Придется приложить массу усилий и приготовиться к длительной борьбе за будущее Байкала. Иначе озеро ждет дальнейшая деградация экосистемы, а экономика Иркутской области будет подвержена значительно большим рискам, чем сейчас», — опасается Щапов.