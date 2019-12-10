Вильнюс, , 19:42 — REGNUM Литва намерена воспользоваться введением США санкций в отношении мэра Вентспилса Айварса Лембергса и переманить российские грузы из Вентспилса — в первую очередь нефтепродукты. Об этом прибалтийскому агентству BNS сегодня, 10 декабря, заявил директор по маркетингу Клайпедского порта Артурас Друнгилас.

«Шансы есть всегда. У нас негде грузить уголь в Клайпеде, а привлечь нефтепродукты возможности есть, так что я считаю, что предприятия это и будут делать», — цитирует его агентство.

О санкциях в отношении Лембергса США сообщили 9 декабря. 10 декабря он вышел из правления Вентспилсского порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. Казначейство США сообщило, что эти меры были приняты в соответствии с так называемом «законом Магнитского» от 2016 года в отношении лиц, которые «своей незаконной деятельностью продолжают подрывать основы стабильных, безопасных и функционирующих обществ».