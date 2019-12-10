Москва, , 19:00 — REGNUM В Государственной думе Российской Федерации 10 декабря прошло расширенное пленарное заседание, на котором обсуждался законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», направленный на создание «основ и систематизации инвестиционной деятельности в России». В числе приглашённых были представители непарламентских партий, в том числе «Партии Дела», от которой на заседании присутствовал член её генерального совета, председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Совершенно очевидно, что такой проект назрел давно, потому что те законы, которые принимались ещё в 90-е годы, не работали и работать не будут. Нам нужен основополагающий закон о поддержке и поощрении инвестиций, создании позитивной атмосферы в экономике, которая позволяла бы поддержать инвестиционный процесс, — считает Гамза. — Это особенно важно в связи с тем, что мы превратились в страну-«кубышку», в которой сбережений от 100 до 120 триллионов, а инвестиций в год менее 20 триллионов рублей».

Таким образом, финансовый потенциал у страны есть, однако необходим трансмиссионный механизм преобразования сбережений в инвестиции, подчеркнул он: «А для того, чтобы обеспечить экономический рост, который обозначил президент, надо к концу 2024 года иметь инвестиций в год около 40−45 триллионов. Поэтому правительство так торопится с законопроектом, хотя в нём очень много лакун, нестыковок, непродуманных ограничений, что подтвердил выступавший на заседании заместитель министра финансов Андрей Иванов». Правительственный чиновник заверил, что в проект будут внесены корректировки, однако есть три ключевых момента, без которых ни один красивый закон не запустит инвестиционный процесс, указал Гамза.

«Первое — это институты, которые обеспечивают трансмиссию инвестиций. Во всём мире это инвестиционные банки, которые у нас отсутствуют как класс. Все наши банки — кредитно-депозитные учреждения, которые, хоть и занимают 90% финансового рынка, вкладывают всего 11,5% в инвестиции. Причём половина из этих 11,5% — вложения иностранных банков», — подчеркнул Владимир Гамза.

Второе, по его словам, — процедуры инвестирования: «Это проектное финансирование, насчёт которого у нас, к сожалению, нет комплексного законодательства. Есть лишь какие-то элементы, которые включены в, например, закон о рынке ценных бумаг и поэтому не работают. Нужен либо отдельный закон, либо предусмотреть соответствующий раздел в рассматриваемом сейчас законопроекте».

»Третий момент — создание действительно льготного налогового режима для всей экономики. Даже в этом документе прописано, что он будет действовать только для отдельных инвестиционных проектов, которые будут стоить от миллиарда рублей и выше. То есть условия мы создаём лишь для крупных корпораций, у которых и так достаточно преимуществ. Для федерального правительства, это, конечно, удобно, но для всей экономики необходимо, чтобы инвестиционных проектов было много, чтобы инвестициями заполнялись разные сферы. К сожалению, ни одна из трёх перечисленных ключевых тем, без которых невозможно создание условий для инвестиционной деятельности, не нашла отражение в законопроекте», — заключил представитель партии.