Вашингтон, 10 декабря 2019, 18:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры по трехсторонней сделке USMCA, 10 декабря передает агентство Reuters.
Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Трюдо «обсудили значительный прогресс», достигнутый на переговорах по соглашению между Мексикой, США и Канадой.
Соглашение USMCA должно прийти на смену расторгнутому администрацией Трампа Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).
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