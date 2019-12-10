Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры по трехсторонней сделке USMCA, 10 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Трюдо «обсудили значительный прогресс», достигнутый на переговорах по соглашению между Мексикой, США и Канадой.

Соглашение USMCA должно прийти на смену расторгнутому администрацией Трампа Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

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