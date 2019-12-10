Нью-Йорк, США, , 18:24 — REGNUM Основне индексы Уолл-стрит на открытии торгов практически не изменились по отношению к закрытию прошлой сессии, 10 декабря передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones снизился на 8,95 пункта (0,03%), до 27 900,65 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,60 пункта (0,02%), до 3135,36 пункта, индекс Nasdaq вырос на 1,73 пункта (0,02%), до 8623,56 пункта.

Рост индексов могли бы вызвать известия о вероятной отсрочке новых пошлин на ввоз в США товаров из Китая, однако их компенсируют серьезные снижения котировок Netflix и JPMorgan.

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