Москва, , 18:20 — REGNUM В Марий Эл по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» привели в нормативное состояние в 2019 году 173 км региональных дорог, что на 20 км или на 13% больше, чем планировалось в текущем году. Об этом сообщил глава республики Александр Евстифеев в рамках встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, сообщили ИА REGNUM в Минтрансе России.

Только в Йошкар-Олинской агломерации приведены в нормативное состояние 64 км дорог. На выполнение задач нацпроекта в 2019 году в республике направили 1,691 млрд рублей.

До настоящего времени торги по контрактам на 2020 год завершены.

«Вам удалось правильно выстроить свою работу. В Республике на стартовой позиции был самый низкий показатель по дорогам в нормативном состоянии, и ситуацию эту надо исправлять. То, как вы взялись за работу, показывает, что республика умеет, может и хочет работать», — отметил Дитрих. Министр добавил, что именно такие регионы могут рассчитывать на увеличение выделяемых на реализацию программ средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализация которого запланирована на период до 2024 года, республика планирует привлечь федеральное финансирование в размере 16,3 млрд рублей.

На эти средства регион приведет в нормативное состояние около 1 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог. Кроме того, будет отремонтировано 131,4 км трасс в Йошкар-Олинской городской агломерации.