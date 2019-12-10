Лондон, , 18:16 — REGNUM Нефть марки Brent вторую сессию подряд находится вблизи отсечки $64 за баррель, с небольшими колебаниями чуть выше и чуть ниже стартового уровня, 10 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на восемь центов (0,12%), до $64,33 за баррель. Дневной диапазон марки — от $63,78 до $64,69 за баррель.

Январские фьючерсы WTI выросли в цене на десять центов (0,17%), до $59,12 за баррель. Диапазон сессии WTI составляет $58,55 — $59,40 за баррель.

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