Курган, , 18:15 — REGNUM В Курганской области для IT-предприятий действует множество послаблений, в вузах увеличился и набор на IT-специальности. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков на бизнес-форуме «вКУБе» 10 декабря 2019 года.

Помимо налоговых льгот, IT-предприятия имеют возможность арендовать помещения в бизнес-центре по цене 1 рубль за 1 кв. м. В 2020 году в Кургане заработают IT-колледж и IT-институт.

Учебные заведения будут созданы на средства федерального гранта и вложений АО «НПО «Курганприбор».