Симферополь, , 18:06 — REGNUM В Крыму до 2026 года продлили сроки замены лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет. Об этом 10 декабря заявил министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев.

«В Крыму есть необходимость заменить 1734 лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет. Они должны были быть заменены до февраля 2020 года, однако необходимость замены лифтового оборудования возникла во всех субъектах РФ одновременно, и это не позволило заводам обеспечить необходимую производительность продукции», — отметил министр.

По его словам, в этой связи министерство экономического развития РФ обратилось в Евразийскую комиссию с просьбой снять ограничения на использование лифтов со сроком свыше 25 лет

«Срок был продлен до 2026 года, тем самым лифты старше 25 лет могут эксплуатироваться далее. В Крыму такие лифты не несут угрозу для граждан», — заверил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве республике заявили, что некоторые администрации городов и районов полуострова затягивают передачу данных о неработающих лифтах и формирование плана замены подъёмников, чей срок эксплуатации составляет 25 лет.

Об этом: В Крыму затягивают замену неработающих лифтов