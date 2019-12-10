Симферополь, 10 декабря 2019, 18:06 — REGNUM В Крыму до 2026 года продлили сроки замены лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет. Об этом 10 декабря заявил министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев.
По его словам, в этой связи министерство экономического развития РФ обратилось в Евразийскую комиссию с просьбой снять ограничения на использование лифтов со сроком свыше 25 лет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве республике заявили, что некоторые администрации городов и районов полуострова затягивают передачу данных о неработающих лифтах и формирование плана замены подъёмников, чей срок эксплуатации составляет 25 лет.