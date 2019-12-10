Нижний Новгород, , 17:50 — REGNUM Карантин по африкаснкой чуме свиней (АЧС) сняли на территории последнего зараженного Сосновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

По заявлению начальника ГБУ Нижегородской области «Государственное ветеринарное управление Сосновского района», все необходимые предусмотренные ветеринарным законодательством мероприятия по ликвидации очага АЧС на территории района были выполнены, в частности требуемые меры предприняли в НРОО «Общество охотников и рыболовов «Исток».

Между тем, предприятию в течение года запрещается разводить диких кабанов и ввозить животных на территорию района.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября ведомство сообщало о ликвидации очагов на территориях Арзамасского, Дальнеконстантиновского и Вадского районов, а также городского окурга Перевозский. В результате вспышек АЧС в регионе уничтожено более 500 голов домашних свиней и более 5 тонн мясопродуктов. Объем компенсации за изъятых животных, которую выплатили владельцам из резервного фонда правительства региона, составил 8,5 млн рублей.