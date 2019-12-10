Чебоксары, , 17:49 — REGNUM В Чувашии в ноябре инфляция составила 0,1%, с начала 2019 года цены выросли на 1,9%, по сравнению с ноябрём 2018 года рост составил 2,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

В ноябре 2019 года в Чувашии по сравнению с декабрём 2018 года индекс потребительских цен и тарифов составил 101,9%. В том числе продукты питания подорожали за указанный период на 0,5%, непродовольственные товары — на 3,1%, стоимость услуг выросла на 2,6%. Отметим, что в ноябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года инфляция составляла 3,9% — таким образом, рост цен в Чувашии, по данным статистического ведомства, сократился вдвое.

В структуре продовольственных товаров с начала года более всего выросли цены на крупу и бобовые (+20,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (+9,9%). Более всего подешевели сахар (-36,7%) и яйца (-19,2%).

Из непродовольственных товаров с начала года более всего подорожали табачные изделия (+8,7%) и медикаменты (+7,7%). Снизилась стоимость бытовых приборов и телерадиотоваров. Что касается услуг, то наибольший рост цен произошёл на бытовые услуги (+6,3%) и услуги образования (+6,1%). Подешевели только услуги в сфере зарубежного туризма.