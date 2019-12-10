Пекин, , 17:47 — REGNUM В Китае определена первая группа из 13 пилотных регионов, на примере которых будут изучаться перспективы реализации проекта превращения КНР в передовую транспортную державу с развитой инфраструктурой, сообщает 10 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от официального представителя министерства транспорта КНР Вэй Дуна.

В числе пилотных зон представлены районы из различных провинций и автономных районов страны — от северо-востока, пограничного с Россией, до Синьцзяна на западе страны и крупнейшей экономически развитой провинции Гуандун на юге.

Программа строительства транспортной сверхдержавы была обнародована центральным правительством КНР в сентябре 2019 года. Основными задачами пилотных зон определена реализация инфраструктурных и технологических проектов, а также развитие в них управления и сектора услуг.

В соответствии с программой, к 2035 году в стране должна быть создана комплексная модернизированная транспортная система.