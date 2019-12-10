Москва, , 17:38 — REGNUM В 2020 году у рубля есть значительные шансы сохранить стабильность в диапазоне 64−66 рублей за доллар, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Об этом он 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM. По его словам, запас макроэкономической прочности в виде контролируемой инфляции, двойного профицита (бюджета и счета текущих операций), масштабных резервов, сравнительного низкого объема внешнего долга, отсутствия существенных рисков спада экономики вкупе с сохранением ценовой конъюнктуры в нефти на комфортных уровнях (по оценкам эксперта, в 65−70$) будут защищать рублевую валюту от многих внешне рыночных коллизий.

«Выход из данного диапазона стабильности в девальвационный канал видится нам возможным при значительном ухудшении состояния мировой экономики, например, на фоне очередной эскалации торговых споров США и Китая. Также риски ослабления рублевой валюты находятся в плоскости геополитики, так как, на наш взгляд, санкции против РФ стоят «на паузе», и Запад в будущем может вернуться к активизации данной тематики», — отметил Покатович.

Не менее важным моментом он назвал принятие риска на рынке в 2020 году — в случае оттока капитала из сегмента ЕМ (например, из-за политической дестабилизации латиноамериканского региона), устойчивости рубля также будет нанесен существенный ущерб. При реализации упомянутых выше рисков, по его словам, в следующем году потенциал ослабления рубля находится на уровнях 68−70 рублей за доллар.

«Если говорить о перспективах конца 2019 года, мы ожидаем, что рубль сохранит умеренную склонность к ослаблению и завершит год в диапазоне 64−66. В настоящий момент мы видим, что рублю удается укрепиться до уровней, близких к 63,6. Основную поддержку рублёвой валюте оказывает как рост нефтяных котировок, так и «охлаждение» геополитических рисков. Мы обращаем особое внимание на то, что по итогам встречи «нормандской четверки» переговорные позиции РФ и Украины не ухудшились, потенциал для дальнейшего сближения как по газовым вопросам, так и вопросам демилитаризации Донбасса сохраняется. В этих условиях примечательным также выглядит тот факт, что в оборонный бюджет США, в частности в его часть «по сдерживанию России», не включены поправки против российских ОФЗ. Несмотря на тот факт, что в данную часть американского бюджета вошли санкции против российских газопроводов, масштаб их негативного влияния как на российские финансовые рынки, так и на сам процесс ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Турецкого потока» оценивается нами как весьма сдержанный. Таким образом, при значительном ослаблении вышеуказанных геополитических угроз, основными факторами давления на рубль в декабре остаются сезонность, а также неопределённость рынка в отношении торговых переговоров США и Китая», — резюмировал Покатович.