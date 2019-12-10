Смоленск, , 17:32 — REGNUM 104% составил объём производства продукции сельского хозяйства в Смоленской области по итогам 2019 года — валовой сбор во всех категориях хозяйств достиг 27,7 млрд рублей. Такие цифры, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, привёл губернатор Алексей Островский 10 декабря на торжественной церемонии по подведению итогов работы агропромышленного комплекса Смоленской области за 2019 год.

Губернатор Смоленской области знакомится с продукцией местных сельхозпроизводителей Пресс-служба администрации Смоленской области

Перед мероприятием глава региона осмотрел выставку продукции смоленских производителей — мясных, молочных, хлебобулочных изделий. Начальник департамента промышленности и торговли Антон Афонычев доложил главе региона о работе по продвижению торговой марки «Смлпродукт», под которой выпускают свою продукцию целый ряд смоленских предприятий. Сейчас продукция под этой маркой продвигается в сетевых магазинах «Магнит», «Пятерочка», продаётся в отделениях «Почты России». Глава региона отдельно остановился у стенда с сырами из козьего и коровьего молока, производимых крестьянско-фермерским хозяйством Горбачевой в Темкинском районе — в октябре 2019 года продукция заняла первое место среди сыров с белой плесенью на престижном международном сырном конкурсе «Fromonval» во Франции, обойдя сыроделов из Швейцарии, Германии, Италии и даже Франции — традиционного производителя камамбера.

Позже, в своём выступлении перед аграриями, глава региона напомнил, что с ноября 2019 года лично курирует работу регионального департамента по сельскому хозяйству и продовольствию и главного управления ветеринарии — для более оперативного решения стратегических вопросов развития АПК.

«В 2019 году во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции на сумму 27,7 млрд рублей, что в сопоставимой оценке к уровню прошлого года составляет 104%. Ключевую роль в развитии сельского хозяйства играют инвестиции, поэтому мы уделяем особое внимание повышению деловой активности, улучшению бизнес-климата на территории региона. За семь с половиной лет, в течение которых я руковожу областью, в сфере агропромышленного комплекса реализован 21 инвестиционный проект по строительству и модернизации объектов сельскохозяйственного производства. Общий объем инвестиций превысил 27 млрд рублей. Были созданы более 2,5 тысяч новых рабочих мест», — напомнил глава региона.

В числе наиболее крупных проектов он назвал расширение производств молока в Сафоновском и Смоленском районах, строительство кролиководческой фермы в Гагаринском районе, строительство тепличного комбината в Рославльском районе, закладку садов в Новодугинском районе, строительство льнокомбината.

Глава региона также отметил: несмотря на сложные погодные условия, в области объёмы производства зерна только растут, в этом году получен рекордный урожай — 332 тысячи тонн. Также в 2019 году на 19% выросло производство льноволокна — на 19%, на 5% — овощей, сохранился уровень производства семян рапса

«Это стало возможным во многом благодаря укреплению технологической дисциплины при проведении сельскохозяйственных работ. Считаю, что на ближайшие годы нашим приоритетом должно стать расширение посевных площадей под данные культуры», — подчеркнул Островский.

Глава региона напомнил, что пока Смоленская область не обеспечивает себя полностью овощной продукцией. Повлиять на ситуацию должен запуск на базе Тепличного комбината «Смоленский» современного тепличного комплекса площадью свыше 17 гектаров и мощностью производства 22 тысячи тонн овощей в год.

Отдельная тема для региона — льноводство, по этой культуре Смоленская область сохраняет лидирующие позиции в стране.

«Сегодня по посевным площадям льна-долгунца Смоленская область — вторая в Центральном федеральном округе и третья — в России. Нами успешно выполняется Соглашение с компанией «Русский лён», входящей в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро», по реализации на территории индустриального парка «Сафоново» первого в России за последние 30 лет инвестиционного проекта по строительству льнозавода и льнокомбината, выпускающего льносмесовую пряжу. Запуск первой очереди проекта состоится в начале будущего года», — уточнил Островский.

Большое внимание в регионе уделяют вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения — на конец года у сельхозтоваропроизводителей в собственность и аренду оформлены более 330 тысяч гектаров земель, из которых порядка ста тысяч гектаров были оформлены только за последние два года.

Глава региона также напомнил, что с 2017 года регион участвует в реализации федеральной ведомственной программы по развитию мелиоративного комплекса России, и Минсельхоз выделил региону дополнительно 200 млн рублей, что позволило активизировать работу по проведению культуртехнических мероприятий — впервые за долгие годы. За два года такие работы выполнили 57 сельхозтоваропроизводителей на площади, превышающей 48 тысяч гектаров.

В последние три года в регионе действует господдержка технической и технологической модернизации производства в АПК — в этом году аграрии с её помощью приобрели почти 400 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 935 миллионов рублей.

«В 2019 году во всех категориях хозяйств произведено 87 тысяч тонн мяса скота и птицы, что соответствует прошлогодним показателям. Причем, 78% от этого объема — 68 тысяч тонн — составляет мясо свиней. Нужно отметить, что пятипроцентный рост производства свинины позволил в этом году обеспечить рациональную норму потребления в расчете на душу населения», — сказал Островский, отметив также рост производства товарной рыбы — в 2,5 раза.

В регионе удалось переломить ситуацию с молочным животноводством — сокращение поголовья молочных коров остановлено: если ранее в год снижение дойного стала составляло до трёх тысяч голов, то в 2019 году — 100 голов.

«Вынужден констатировать: регион обеспечивает себя молоком только на 74%. Поэтому отрасли молочного скотоводства мы уделяем особое внимание. Каждый год на ее развитие направляются порядка 40% бюджетных средств, и половина из них — без софинансирования, исключительно за счет областного бюджета», — добавил Островский.

«Администрацией области инициировано восстановление молочного комбината «Роса» и уже до конца года завод приступит к производственной деятельности. Считаю это нашей победой. Мощность переработки молока предприятием на первом этапе составит 50 тонн в сутки», — добавил глава региона.

Всего запуск новых молокоперерабатывающих производств, модернизация и наращивание объемов действующих заводов и цехов позволит дополнительно в 2020 году ежедневно перерабатывать более 100 тонн сырого молока.

«Отдельно хочу сказать, что для стимулирования реализации смоленскими производителями молока-сырья на переработку внутри области я распорядился изменить в следующем году подходы к предоставлению государственной поддержки молочного скотоводства. В частности, будут установлены повышающие ставки субсидирования и возмещения затрат для тех предприятий, кто сдает его внутри региона», — добавил губернатор.