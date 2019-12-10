Варшава, , 17:23 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда, выступая перед жителями округа Бжозове в Подкарпатском воеводстве, заявил о планах постройки ещё одного газопорта на балтийском побережье страны. Об этом сообщает «Польское радио».

Говоря о развитии региона, Дуда, в частности, упомянул о планах строительства газопровода до границы со Словакией. В этой связи он рассказал о планах строительства ещё одного газопорта на побережье, который будет построен в Гданьске или в Гдыне.

Польша уже имеет один терминал для приёма сжиженного природного газа в Свиноустье. По словам президента, Польша планирует стать газовым хабом «для нашей части Европы».

«Мы хотим, чтобы благодаря нам и нашим инвестициям не только Польша была защищена с точки зрения поставок газа и энергетической безопасности в этой сфере, но мы смогли нести эту безопасность в другие страны Центральной Европы. В Словакию, на Украину и дальше на юг», — заявил президент.

Как подчеркнул Дуда, эти планы содействуют решению задачи построения современной и, как следствие, богатой Польши.