Курск, , 17:21 — REGNUM В Курской области открыли отремонтированный участок автодороги М-2 «Крым». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Было отремонтировано более 3,5 километра дороги, расширена проезжая часть (теперь на участке четыре полосы), укреплены обочины, установлены ограждения, освещение и система водоотведения. Интенсивность движения на этом участке составляет более девяти тысяч автомобилей в сутки. Открыть его планировали в конце июня 2020 года. Теперь Росавтодор приступит к капитальному ремонту объезда Курска.

«В 2019 году в Курской области при поддержке министерства транспорта РФ, Росавтодора выполнен большой объем дорожных работ. Только в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в порядок более 52 километров магистралей, усилиями федеральных коллег отремонтирован южный подход к Курску. И сегодня открыто движение по одному из самых важных объектов — северному подходу к областному центру. Мы заканчиваем в Курской области Год дорог, но это не означает, что мы прекращаем работы по улучшению дорожной ситуации в регионе. У нас впереди большие планы по строительству автомобильных дорог как федерального, так и регионального значения», — рассказал губернатор Роман Старовойт.