Казань, , 16:56 — REGNUM Казань может стать городом-организатором церемонии вручения престижной-международной туристической премии World Travel Awards. Соответствующие перспективы обсудили глава Татарии Рустам Минниханов и основатель конкурса Грэм Кук, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Премия была учреждена в 1993 году. Победителей выбирают по ряду номинаций: туроператоры, туристические отели, жилье, авиакомпании и транспорт, достопримечательности. Премию также называют «Оскаром туристической индустрии».

ИА REGNUM напоминает, в октябре стало известно, что Казань возглавила топ-10 наиболее популярных у туристов городов Приволжского федерального округа. Также в первую десятку вошли Нижний Новгород, Самара, Пенза, Уфа, Чебоксары, Саратов, Пермь, Оренбург и Йошкар-Ола.