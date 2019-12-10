Бишкек, , 16:55 — REGNUM В 2020 году, во время следующего осенне-зимнего отопительного периода Киргизия может импортировать около 1 млрд кВт-ч электричества. Об этом на заседании профильного парламентского комитета заявил глава нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, передает «Tazabek».

По его словам, в 2021 году энергетики планируют поставить из-за рубежа еще столько же электроэнергии.

Назаров отметил, что причиной, по которой республика вынуждена будет импортировать электричество, послужило наступление очередного периода маловодья.

При этом председатель правления национального энергохолдинга сообщил, что расценки на импортную электроэнергию он назвать не может, поскольку контракты с соседними странами еще не подписаны, а имеются только предварительные договоренности.