Тверь, , 16:49 — REGNUM 35 объектов ЖКХ в 20 муниципальных образованиях Тверской области включены в адресную инвестиционную программу региона на 2020−2022 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания облправительства 10 декабря под председательством губернатора Игоря Рудени.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства стала самым масштабным блоком Адресной инвестиционной программы региона — на объекты ЖКХ, включённые в неё, за три года будет направлено более 4,8 млрд рублей. В числе основных направлений — газификация северо-востока и юго-запада Тверской области. В частности, в рамках программы ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация регионов РФ» планируется строительство внутрипоселковых сетей в населенных пунктах Осташковского городского округа, в Красном Холме, Нелидово, поселках Молоково, Жарковский, Оленино. Также включены в программу газопроводы в Лихославльском, Конаковском, Рамешковском, Кимрском, Калининском районах, Фирово, газопроводы в Ржевском и Бежецком районах. В рамках адресной инвестпрограммы будет продолжено строительство межпоселкового газопровода высоко давления от д. Квакшино до д. Игнатово в Калининском районе, разработка проектной документации газопровода Ржев — Нелидово, закольцовка газовых сетей в поселке им. Крупской в Твери, это позволит газифицировать инвестиционные площадки «Боровлёво 3» и «Раслово» в Калининском районе.

На модернизацию объектов теплоэнергетического комплекса планируется направить 409,5 млн рублей. В числе приоритетных объектов — реконструкция системы теплоснабжения села Горицы в Кимрском районе, строительство котельной в поселке Рамешки, блочно-модульной газовой котельной с теплотрассой в посёлке Спирово, реконструкция системы теплоснабжения микрорайона ДОКа в Нелидовском городском округе, строительство новой газовой котельной для районов Краностроительного завода и Гарнизона города Ржева, реконструкция магистральных трубопроводов в Конаково.

Также планируется проведение реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений в Твери, строительство очистных сооружений в Старице, первый этап реконструкции очистных сооружений в Конаково. В программу вошла модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста протяженностью 7500 м и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в Кесовой Горе, Ржеве, Бежецке и Калязине.

По строке «Дорожное хозяйство» в программу включено семь объектов, на них предусмотрено 3,9 млрд рублей. В числе заявленных объектов — строительство Западного моста в Твери, реконструкция путепровода в Вышнем Волочке, реконструкция автомобильной дороги «Москва-Рига» — Хорошево в Ржевском районе, ведущей к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, строительство площадок для обустройства передвижных пунктов весового контроля в Торжокском и Рамешковском районах, площадок для стоянки транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объём финансирования адресной инвестиционной программы Тверской области составит более 7,4 млрд, что в девять раз больше, чем в 2016 году и в полтора — чем в 2019 году. На 2021−2022 годы заложено свыше 13,4 млрд рублей.

«Реализация Адресной инвестиционной программы — это возможность целевого развития нашего региона, в соответствии с реализацией целей и задач национальных проектов, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Для нас это очень серьёзный документ, публичное планирование нашей работы», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

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