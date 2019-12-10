Вильнюс, , 16:44 — REGNUM

После введения в Литве евро с 1 января 2015 года официальная инфляция в стране составила 10%, объявил сегодня, 10 декабря, литовский департамент статистики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы ведомства Юрате Петраускене, рост в основном вызван подорожанием услуг, которые подорожали в среднем на 22%. Почти на 50% подорожала аренда жилья, ремонт, билеты в кинотеатры и на концерты. Лидером, отмечает Петраускене, согласно статистике, стали услуги няни — они подорожали на 80%.

При этом она опровергла, что продукты питания подорожали так значительно, как принято считать в обществе. В Литве после введения евро устоялось высказывание, что «ценники на продукты не поменялись, какие были в литах, такие и остались, только в евро». Учитывая, что курс одного евро к литу равняется 3,5 литов за один евро, то рост цен на продукты, часто утверждают в Литве, в 3,5 раза.