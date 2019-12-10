Москва, , 16:44 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-ноябрь 2019 года составил $33,7 млрд, сократившись на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 декабря пресс-служба Банка России.

По оценке регулятора, профицит счёта текущих операций платежного баланса России с начала года составил $71,6 млрд, сократившись на $30,6 млрд по сравнению с прошлогодним показателем.

Отмечается, что определяющим фактором этого стало уменьшение положительного сальдо торгового баланса «главным образом вследствие снижения экспорта топливно-энергетических товаров под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры».

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-ноябре 2019 года составило $33,7 млрд против $54,0 млрд в январе-ноябре 2018 года», — говорится в сообщении.

По оценке ЦБ, наибольшее влияние на динамику показателя имело сокращение иностранных обязательств банков и рост внешних требований прочих секторов, которые «частично были скомпенсированы привлечением в небанковский сектор средств нерезидентов».