Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM В Свердловской области не могут обеспечить население своим мясом и молоком. Об этом заявил министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным чиновника, область полностью обеспечена картофелем и яйцами, несмотря на то, что показатели потребления данных продуктов на душу населения увеличились на 4,2% и 6,1% за последние пять лет.

А вот показатели по мясу и молоку оказались не столь выигрышными: регион обеспечивает себя данной продукцией лишь на 57,5% и 68% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев говорил о возможности увеличения объёмов получаемого молока. В частности, надои можно увеличить на 400 тысяч тонн, считает глава региона.

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