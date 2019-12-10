Бишкек, , 16:30 — REGNUM Премьер-министр Киргизии поручил энергетикам проработать вопрос о строительстве второй теплоэлектроцентрали в столице страны. Об этом сообщил председатель правления нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров, пишут «Факты.kg».

По его словам, стоимость нового энергообъекта мощностью в 300 МВт оценивается в $200 млн (около 12 млрд 745 млн рублей). В бюджете такие деньги не предусмотрены, а потому власти занимаются поисками инвестора, которого бы заинтересовал этот проект.

Также Назаров отметил, что людей, которые живут близ места, где планируется построить новую ТЭЦ, не придется переселять, если теплоэлектроцентраль будет работать на газе. Если же она будет спроектирована на другие виды топлива, то местным жителям нужно будет переехать.