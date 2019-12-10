Кызыл, , 16:10 — REGNUM Компания En+ отменила очередное повышение стоимости угля в Туве с первого января 2019 года. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол.

«Знаю, для компании «En+» отмена приказа и понижение цены на свой товар — решение беспрецедентное», — отметил он.

По словам главы, это начало, и республиканские власти продолжат настаивать на снижении стоимости угля, в том числе за счёт формирования конкуренции на рынке. Он также отметил, что переговоры лицом к лицу с руководителями фирм оказались эффективнее, чем попытки воздействия через официальные инстанции и суды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кара-оол намеревался судиться с предпринимателем Олегом Дерипаской, который является основным учредителем «Тувинской горнорудной компании», если тот не пойдёт на снижение стоимости угля. Напомним, компании принадлежит крупнейший в республике Каа-Хемский угольный разрез.

Читайте также: Глава Тувы готов судиться с Дерипаской из-за цены на уголь