Москва, , 16:10 — REGNUM Нефтяной рынок оказался в очень сложной ситуации, после решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти 6 декабря, рост котировок достаточно быстро иссяк, а вместе с ним и первичный эффект от решений нефтяных экспортеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Всему виной изрядно надоевшая тема американо-китайских торговых переговоров, которая подошла к развилке, где американскому президенту предстоит принять важнейшее решение.

Дело в том, что до конца этой недели (15 декабря крайний срок) США должны ввести дополнительные импортные пошлины на китайские товары. Сами по себе они не имеют большого значения.

Важно другое, если пошлины будут увеличены, это будет означать окончание перемирия в торговой войне и дальнейшее замедление мировой экономики, с сокращением спроса на энергоносители.

Единственный кто может этого не допустить, Дональд Трамп, но ему для этого необходимы значительные успехи в продвижении к заключению выгодной торговой сделки с Китаем.

Времени для этого остается все меньше, поэтому нервозность и волатильность на нефтяном рынке будет только увеличиваться.

11 декабря, вероятно, будет проходить именно в таком ключе. Котировки нефти марки Brent будут активно двигаться в диапазоне $63,00−65,00 за баррель, пока американский президент не объявит свое решение», — предполагает эксперт.

Читайте также: У нефти появится импульс для подъёма