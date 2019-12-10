Москва, , 16:07 — REGNUM Российский рубль продолжает извлекать выгоды от итогов последнего саммита ОПЕК+, на котором было принято решение увеличить поддержку нефтяного рынка до конца марта 2020 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Не меняет тренд на укрепление рубля и отсутствие подвижек в урегулировании последних разногласий между США и Китаем перед подписанием «первой фазы» торгового соглашения. На рынке сложился консенсус, что даже при переносе заключения сделки на следующий год.

В итоге курс доллара стремится достичь минимума с ноября на уровне в 63,17 руб., а при благоприятном стечении обстоятельств и попытаться достичь минимума с начала года в 62,54 руб.

10 декабря рубль незначительно теряет позиции и до конца дня ситуация едва ли претерпит значительные изменения. Трейдеры берут паузу в преддверии поступления ключевых новостей, которые могут повлиять на настроения до конца года и задать тон торгам в 2020 году.

11 декабря завершится двухдневное заседание ФРС, 1 2 декабря будут подведены итоги выборов в парламент, и эстафету ФРС подхватит ЕЦБ, а13 декабря — свое слово скажет Банк России. Согласно консенсус-прогнозу, регулятор понизит ключевую ставку на 0,25% и возьмет паузу в дальнейших действиях.

При сохранении на глобальном уровне высоких аппетитов к риску это не изменит отношение нерезидентов к российским активам — на фоне возможной «паузы» «ралли» в ОФЗ их интерес может сместиться к высококачественным корпоративным выпускам», — пояснил эксперт.

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