Майкоп, , 17:10 — REGNUM Депутаты парламента Адыгеи приняли во втором окончательном чтении закон о бюджете республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Уровень дефицита казны на будущий год составил почти 1,1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе главы региона.

После принятия в первом чтении в главный финансовый документ республики был внесен ряд изменений. В результате прогнозируемый доход бюджета Адыгеи на 2020 год определен на уровне 24,4 млрд рублей. Из них налоговые доходы превысят 11,5 млрд рублей, безвозмездные поступления составят 12,9 млрд рублей.

Расходы бюджета на следующий год ожидаются в размере 25,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Адыгее прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год и на плановый период. Тогда первый замминистра финансов республики Екатерина Косиненко доложила, что наибольший объем бюджетных расходов запланирован на образование, здравоохранение, национальную экономику, социальную политику и жилищно-коммунальное хозяйство.

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