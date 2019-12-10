Москва, , 16:33 — REGNUM Пакет правительственных законопроектов, направленный на защиту и поощрение инвестиций и капиталовложений в РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Инвестиции Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Законопроекты формируют новые условия ведения инвестиционной деятельности в РФ. Как отмечает замминистра финансов РФ Андрей Иванов, пакет законопроектов вводит рамочные правила для инвестиций и капиталовложений на территории РФ. С помощью новых мер Минфин рассчитывает привлечь в российскую экономику порядка 30 трлн рублей инвестиций, чтобы обеспечить рост экономики РФ.

Инициатива вводит два возможных режима для инвестиций. Общий режим распространяется на всех инвесторов и не ограничивает сумму вложений в инвестпроекты. Участники такого режима в качестве поддержки от государства получают гарантию неизменности условий ведения бизнеса. Так все нововведения, которые могут ухудшить условия для бизнеса и инвестиций, будут вступать в силу для участников общего инвестиционного режима.

Другой инвестиционный режим — проектный — подразумевает, что бизнес будет заключать контракты с государством. Так, инвесторы для получения господдержки смогут заключать соглашения с государством, регионами и некоторыми госкомпаниями. Такое соглашение может длиться шесть, 15 или 20 лет. Так, в ходе действия соглашения государство гарантирует инвестору неизменные ставки налог на прибыль и имущество, а также транспортного и земельного налогу и нормам уплаты НДС. Кроме того, инвестор также получит неизменные нормы техрегулирования, лицензирования и землепользования сроком на три года.

Господдержку смогут получить инвесторы, которые вложат в проект определенный объем средств. В объекте сферы образования, здравоохранения и культуры необходимо вложить не менее 250 млн рублей при общем бюджете проекта в 1 млрд рублей. В проекты в области промышленности, сельского хозяйства или цифровой экономики инвесторам необходимо вложить минимум 1,5 млрд рублей при общем бюджете проекта 7 млрд рублей. А если речь о крупных проектах с бюджетом более 25 млрд рублей, то инвесторам необходимо вложить не менее 5 млрд рублей.

Как неоднократно отмечали авторы инициативы, новые нормы коснутся только привлечения средств в реальный сектор экономики РФ, поэтому инвестиционные проекта не могут быть связаны с добычей нефти и газа, а также с работой финансового сектора или созданием игорного бизнеса.

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