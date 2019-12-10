Хорог, , 15:55 — REGNUM Группу бойцов спецназначения «Альфа» госкомитета нацбезопасности Таджикистана администрация Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) направила на борьбу с серьёзно увеличившимся поголовьем волков.

Как отметили в пресс-службе главы региона, все бойцы обеспечены специальной экипировкой и охотничьим оружием.

По информации администрации, в некоторых районах области численность волков заметно выросла. Это привело к тому, что животные стали нападать на людей. В 2018 году волки растерзали двоих жителей посёлка Поршинев Шугнанского района.

В пресс-службе главы ГБАО дали подробную информацию о населённых пунктах, в которых пройдет отстрел волков: Поршинев, Сучон, Навобод, Вер, Ванкала, Гарибшо Шахбозови Шугнанского района, Тусиён, Рошткала, Курбоншо Гадоли, Тавдем Рошткалинского района и Пастхуф, Рушон, Назаршо Додихудоев, Абдулвосе Рушанского района.