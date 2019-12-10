Уфа, , 16:05 — REGNUM АО «Вагоноремонтный завод» открыло новый цех в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновников, 10 декабря состоялось торжественное открытие нового цеха, в котором будут ремонтировать колесные пары подвижного состава. Открытие приурочено ко дню создания завода.

Отмечается, что новый цех дополнительно создаст более 100 рабочих мест. Сейчас на современном оборудовании завода работают высококвалифицированные специалисты. В настоящее время на предприятии интенсивно идет модернизация и внедряются передовые технологии производства.