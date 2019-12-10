Душанбе, , 15:46 — REGNUM Уровень поступления прямых иностранных инвестиций в Таджикистан значительно снизился с 8,8% ВВП в первом полугодии 2019 года до 6,7% во втором полугодии 2019 года. Такие выводы представили аналитики Всемирного банка (ВБ) в докладе, посвящённом экономике Таджикистана.

По мнению старшего экономиста представительства ВБ в Душанбе Гоар Гулюмян, уровень привлечения зарубежных инвестиций упал слишком низко «для страны, которая претендует на становление в ближайшие десять лет страны с развитой индустрией».

Составители доклада отметили, что основным инвестором таджикистанской экономики остаётся Китай — 75% от общего объёма инвестиций. При этом основной поток финансирования приходится на золотодобывающую промышленность.

По данным государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом, за последние двенадцать лет экономика страны получила прямые инвестиции в размере 4 млрд долл.

Так в 2018 году в бюджет страны поступило 327 млн долл. из которых 61% приходился на горнодобывающий сектор, что в сравнении с показателем 2017 года на 28 млн долл. больше.