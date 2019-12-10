Душанбе, , 15:45 — REGNUM В 2020 году, по прогнозам специалистов агентства по статистике при президенте Таджикистана, объём оптовой и розничной торговли в Таджикистане может вырасти на 7,1% и составить 27 млрд 426,3 млн сомони или 2,8 млрд долл.

В статагентстве отмечают, что за 10 месяцев 2019 года товарооборот розничной и оптовой торговли составил 25,4 млрд сомони или свыше 2,6 млрд долл., что в сопоставимых ценах на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Из вышеуказанной суммы, по данным статистиков, на продовольственных, вещевых, а также смешанных рынках Таджикистана продано товаров на сумму 8,4 млрд сомони (866 млн долл.), что составляет 41,3% к общему объему розничного товарооборота.

Нефтепродуктов и газа было продано на 3,8 млрд сомони или порядка 392 млн долл., от реализации животных бюджет страны получил 1,9 млрд сомони (более 196 млн долл.), грузовых и легковых автомобилей было реализовано на 505,5 млн сомони или 51,7 млн долл.

В агентстве также отметили, что в общем товарообороте страны в процентном соотношении реализация непродовольственных товаров преобладают над продовольственными: 51,7% или свыше 10,6 млрд сомони (1,95 млрд долл.) и 48,3% или более 9,9 млрд сомони (1,22 млрд долл.) соответственно.

Так в реализации продовольственных товаров больший удельный вес приходится на мясо и колбасные изделия — 15,4%, муку и хлеб — 11,8%, сахар и кондитерские изделия — 6,8%, овощи и растительное масло — 6,1% и 5,1% соответственно. В группе непродовольственных товаров — на нефтепродукты, ткани, автомобили и запчасти к ним, а также стройматериалы, обувь и электротовары.

За отчётный период объём розничного товарооборота на одного таджикистанца в среднем составил 2 тыс. 231 сомони, что эквивалентно 14,7 тыс. рублей.