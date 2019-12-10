Москва, , 15:42 — REGNUM Законопроект, призванный защитить предпринимателей в ходе уголовных дел, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Авторы предлагают привлекать к защите бизнесменов, наряду с адвокатами, представителей Торгово-промышленной палаты РФ и торгово-промышленных палат в регионах.

«За последние семь лет, по экспертным оценкам, число уголовных дел против бизнесменов возросло втрое. Причем, около 45% таких дел «зависают» на этапе следствия, даже не доходят до суда. Но и находясь под следствием человек не может управлять своим бизнесом, почти со 100-процентной гарантией его лишается. Мы понимаем, что уголовное преследование зачастую используется как инструмент, чтобы отобрать или обанкротить чей-то бизнес. В результате такой практики убытки несет экономика страны, снижаются деловая активность и инвестиционная привлекательность, быть предпринимателем в России становится невыгодно», — отметил Миронов.