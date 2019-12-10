Саранск, , 15:40 — REGNUM Мордовия в рамках национального проекта «Здравоохранение» развивает сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Так, до конца текущего года будет завершено строительство ФАПов в населенных пунктах Атяшевского и Кадошкинского районов, а также вертолётной площадки на базе Мордовской республиканской центральной клинической больницы.

В 2020 году планируется построить ещё четыре новых фельдшерских пункта, 71 ФАП в аварийном состоянии будет заменен, также планируется приобрести не менее 33 мобильных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года Мордовия вошла в число 10 регионов-лидеров в рейтинге качества и доступности медицинской помощи. За 10 лет продолжительность жизни в Мордовии увеличилась почти на 4 года и стала выше 72 лет, что выше среднероссийских показателей. Министерство здравоохранения Мордовии стало лауреатом второй степени по итогам конкурса на соискание премии «За качество и безопасность медицинской деятельности — 2018».

В начале 2019 года по итогам всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», который проводился Минздравом России, одним из победителей стала больница в Рузаевке.