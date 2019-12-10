Бишкек, , 15:40 — REGNUM Члены комитета парламента Киргизии по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассмотрели проект соглашения о выделении арабским фондом кредита в размере $128 млн (более 8,1 млрд рублей) на реконструкцию 80,5 км Иссык-Кульского транспортного кольца. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Депутаты Калдарбек Баймуратов, Бактыбек Сыдыков, Данияр Аттокуров призвали правительство пересмотреть процентную ставку по кредиту в сторону снижения, отметив, что 2% — 2,5% годовых сроком на 25 лет — это неприемлемо.

По словам заместителя министра транспорта и дорог Бакыта Бердалиева, на первом этапе предполагается одобрение только $30 млн (1,9 млрд рублей) кредитных средств, выделяемых Саудовским фондом развития под 1%, а с остальными членами Арабской координационной группы переговоры продолжатся.

В свою очередь депутат Алтынбек Жунус уулу отметил необоснованную дороговизну строящейся дороги, каждый километр которой обойдется в $1,5 млн (более 95 млн рублей). И это при условии, что на иссык-кульской трассе нет ни мостов, ни тоннелей.

По итогам рассмотрения парламентский комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству одобрил проект соглашения между правительством Киргизии и Арабской координационной группой по проекту реконструкции Иссык-Кульского транспортного кольца.