Бишкек, , 15:37 — REGNUM Коммерческие банки выдали 9946 льготных кредитов под 6% — 10% годовых на сумму более 5 млрд 118 млн сомов (около 4,67 млрд рублей) в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7». Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба министерства финансов.

Из них на растениеводство предоставлено 2859 займов на сумму 1 млрд 156 млн сомов (1,05 млрд рублей), на животноводство — 6757 льготных кредитов почти на 2 млрд 615 млн сомов (2,38 млрд рублей), а также на переработку и услуги — 330 льготных кредитов почти на 1 млрд 348 млн сомов (1,23 млрд рублей).

Наиболее крупные займы приходятся на сельхозпроизводителей Чуйской области — свыше 1 млрд 811 млн сомов (1 млрд 652 млн рублей). На втором месте расположилась Джалал-Абадская область — около 908 млн сомов (828 млн рублей). А на третьем оказалась Ошская область — более 789 млн сомов (720 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — около 597 млн сомов (544 млн рублей), Таласская область — более 365 млн сомов (333 млн рублей) и Нарынская область — свыше 387 млн сомов (353 млн рублей).

Замыкает список Баткенская область, фермеры и аграрии которой получили льготные кредиты лишь на чуть больше чем 260 млн сомов (237 млн рублей).