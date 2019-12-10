Москва, , 15:39 — REGNUM По итогам ноября в России было продано 144 тыс. единиц легковых машин (без учета LCV). Об этом 10 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, страна в ноябре заняла пятое место по объёму продаж новых легковушек в Европе.

Первенство в рейтинге стран с самыми большими продажами легковых машин у Германии. Там за отчётный период было продано 299 127 легковых автомобилей — на 9,7% больше, чем годом ранее.

В Ассоциации автомобильной промышленности Германии отмечают, что рост продаж машин в ноябре этого года в стране произошёл из-за более широкого выбора машин на рынке по сравнению с ноябрём 2018 годом, когда были введены новые правила сертификации машин WLTP в ЕС.

Вторую строчку в европейском первенстве занимает Франция. Показатель продаж в этой стране равен 172 735 машинам. Здесь наблюдается небольшой рост на 0,7% по сравнению с прошлым годом.

Тройку лидеров этого рейтинга замыкает Великобритания с результатом 156 621 проданная машина (-1,3%).

Четвёртое место по количеству реализованных в ноябре машин занимает Италия. За отчётный период автолюбители этой страны приобрели 150 587 единиц легковушек (+2,2%).

Напомним, в октябре текущего года российский рынок автомобилей оказался на пятом место в Европе. В нашей стране за отчётный период было реализовано порядка 139 тыс. новых легковых автомобилей (без учета сегмента LCV).

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