Бишкек, , 15:13 — REGNUM Государственная таможенная служба при правительстве Киргизии планирует обеспечить по итогам 2019 года поступление таможенных платежей в бюджет в объеме 44,7 млрд сомов ($640 млн), сообщили 10 декабря в пресс-службе ведомства.

В таможенной службе сообщили, что в 2018 году в бюджет поступило 41,7 млрд сомов ($597 млн), в 2017 году — 34,2 млрд сомов ($490 млн), в 2016-м — 29,3 млрд сомов ($419 млн), в 2015-м — 20,8 млрд сомов ($298 млн). Таким образом, по итогам 2019 года объем поступлений вырастет на 7,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября депутат Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Алтынбек Жунус уулу заявил, что Государственная таможенная служба Киргизии не смогла выполнить план по сбору платежей по итогам трех кварталов 2019 года.

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