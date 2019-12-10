Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Комиссия думы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности утвердила профильные расходы проекта бюджета на 2020 год во втором чтении. Об этом сообщает «Новый день».

Траты по разделу «Национальная безопасность» выйдут в 176 млн рублей, включая расходы на дежурно-диспетчерскую службу, пожарную безопасность, профилактику экстремизма, народные дружины.

На охрану окружающей среды будет потрачено 128,2 млн рублей. В эту сумму включены траты на рекультивацию Широкореченского мусорного полигона, вывоз мусора с городских улиц, содержание парков и скверов, а также на другие сезонные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме приняли проект бюджета в первом чтении. Несмотря на споры в комиссиях думы, на общем заседании за главный финансовый документ проголосовало большинство депутатов.

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