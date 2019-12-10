Красноярск, , 14:58 — REGNUM В минлесхозе Красноярского края обсудили вопросы сотрудничества с Японией по поставке биотоплива. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в краевом министерстве лесного хозяйства.

Уточняется, что делегация из Японии посетит краевые предприятия по глубокой переработке древесины. Соответствующее решение было принято на встрече главы краевого минлесхоза Димитрия Маслодудова с представителями российского и зарубежного бизнеса по вопросам поставок в Японию топливных гранул.

А до этого, в сентябре 2019 года, делегация Красноярского края совершила визит в Японию. Губернатор Александр Усс переговорил с представителями японских компаний. В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества была обозначена поставка на японский рынок биотоплива, производимого краевыми предприятиями.

По словам Маслодудова, сегодня регион является одним из лидеров в России по производству топливных гранул. На Красноярский края приходится 14% от объёма произведенных в России пеллет. Ожидается дальнейшее развитие этого рынка в ближайшие годы.

«Губернатор поручил нам проработать эту тему с японскими партнёрами, чтобы наше сотрудничество было постоянным, системным и взаимовыгодным», — подчеркнул Маслодудов.

Представители японских компаний планируют в ближайшее время посетить крупнейшие краевые предприятия, которые занимаются глубокой переработкой древесины.

Напомним, в 2018 году предприятия лесного комплекса Красноярского края произвели порядка 165 тыс. тонн пеллет и топливных брикетов, за девять месяцев 2019 года — более 176 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области создается крупный лесопромышленный комплекс.