Сеул, , 14:57 — REGNUM К 2025 году южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai намерена занять 5% мирового автомобильного рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

К установленной компанией дате Hyundai планирует стать лидером в области электрификации. По расчётам специалистов компании, через пять лет ежегодные продажи бренда составят 670 тыс. электрокаров. При этом марка войдёт в тройку самых популярных мировых производителей электрокаров на аккумуляторном питании и с силовыми установками на топливных элементах.

Также сообщается, что до 2025 года Hyundai инвестирует в общей сложности порядка 61,1 трлн вон (около 3,26 трлн рублей) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на исследования в области технологий будущего. В этот же период бренд планирует довести доход от операций в автомобильном секторе до 8%.

Напомним, в ноябре текущего года в РФ было продано 16 314 новых машин компании Hyundai, что на 2,7% больше, чем было реализовано за ноябрь прошлого года.

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